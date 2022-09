Saranno assunti per 2 anni con compenso di 32 mila euro annui

L’Agenzia Industrie Difesa (Direzione Generale), Ente di Diritto Pubblico vigilato dal Ministero della Difesa, nata nel 2001 per condurre al pareggio di bilancio le Unità Produttive ad essa affidate in gestione, ha indetto un bando di selezione per l’assunzione di 48 figure professionali.

I vincitori del concorso saranno inseriti presso gli stabilimenti dell’AID con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata massima di 24 mesi e riceveranno un compenso annuo di 32mila euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione.

I profili ricercati

La selezione servirà a reclutare:

20 Assistenti tecnici artificieri (Settore tecnico, scientifico e informatico), presso lo Stabilimento Militare “Pirotecnico” di Capua;

(Settore tecnico, scientifico e informatico), presso lo Stabilimento Militare “Pirotecnico” di Capua; 8 Assistenti tecnici per le lavorazioni (Settore tecnico, scientifico e informatico) di cui 5 presso lo Stabilimento Militare “Pirotecnico” di Capua e 3 presso lo Stabilimento Militare “Spolette” di Torre Annunziata;

(Settore tecnico, scientifico e informatico) di cui 5 presso lo Stabilimento Militare “Pirotecnico” di Capua e 3 presso lo Stabilimento Militare “Spolette” di Torre Annunziata; 20 Assistenti Amministrativi (Settore amministrativo, giudiziario, storico – culturale e linguistico) presso il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa di Gaeta.

I requisiti

Per partecipare alle prove sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE;

età compresa tra i 18 e i 29 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

In base allo specifico profilo sarà inoltre necessario il seguente titolo di studio:

per gli Assistenti tecnici artificieri un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore rilasciato da un Istituto Tecnico del Settore Tecnologico (indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, Trasporti e logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Grafica e comunicazione, Chimica, materiali e biotecnologie, Sistema moda, Agraria, agroalimentare e agroindustria, Costruzioni, ambiente e territorio), da un Istituto Professionale del Settore Industria e Artigianato (indirizzo Produzioni industriali e artigianali, Manutenzione e assistenza tecnica);

un rilasciato da un (indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, Trasporti e logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Grafica e comunicazione, Chimica, materiali e biotecnologie, Sistema moda, Agraria, agroalimentare e agroindustria, Costruzioni, ambiente e territorio), da un (indirizzo Produzioni industriali e artigianali, Manutenzione e assistenza tecnica); per gli Assistenti tecnici per le lavorazioni un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore rilasciato da un Istituto Tecnico del Settore Tecnologico (indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, Trasporti e logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Grafica e comunicazione, Chimica, materiali e biotecnologie, Sistema moda, Agraria, agroalimentare e agroindustria, Costruzioni, ambiente e territorio) o da un Istituto Professionale del Settore Industria e Artigianato (indirizzo Produzioni industriali e artigianali, Manutenzione e assistenza tecnica);

un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore rilasciato da un (indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, Trasporti e logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Grafica e comunicazione, Chimica, materiali e biotecnologie, Sistema moda, Agraria, agroalimentare e agroindustria, Costruzioni, ambiente e territorio) o da un (indirizzo Produzioni industriali e artigianali, Manutenzione e assistenza tecnica); per gli Assistenti Amministrativi un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore rilasciato da un Istituto Tecnico Settore Economico (indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Turismo) o da un Istituto Professionale Settore dei servizi (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi socio-sanitari, Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Servizi commerciali) o da un Liceo Scientifico, Classico, Linguistico, Artistico, delle Scienze umane, Musicale e coreutico.

La selezione

L’iter selettivo si articolerà nelle seguenti fasi:

prova selettiva (test a risposta multipla con 30 quesiti da risolvere in 60 minuti;

(test a risposta multipla con 30 quesiti da risolvere in 60 minuti; valutazione dei titoli distinta per codice di selezione.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate per uno solo dei codici di selezione previsti dal bando e dovranno pervenire al Ministero della Difesa, per via telematica, tramite la pagina Gestione Concorsi, entro e non oltre le ore 23:59 del 9 ottobre 2022.

Per partecipare alla prova sarà necessario il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Per maggiori dettagli consulta il bando.