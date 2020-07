L'allenamento sexy di Georgina Rodriguez sbanca Instagram

Cristiano Ronaldo sarà una star assoluta sui campi da calcio, ma sui social la sua compagna, Georgina Rodriguez lo ha letteralmente stracciato. La bella ex commessa di origini argentine, nota al grande pubblico italiano per la sua non indimenticabile apparizione nell’ultimo festival di Sanremo, ha pubblicato un video in cui si allena nel giardino di casa che ha totalizzato ben sette milioni e seicentomila visualizzazioni in appena un giorno!

Visualizza questo post su Instagram @ivana_rh @julia_mmsalmean @ivvgar @sofia.mff @georginagio Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 11 Lug 2020 alle ore 7:47 PDT



E dire che CR7 spopola sui social, dove è uno degli sportivi più seguiti al mondo e ogni suo post genere ricavi per centinaia di migliaia di euro: secondo l’agenzia inglese Hopper HQ, con 224.800.000 follower, ogni post del campione juventino genera guadagni per 889.000 dollari.



Mai, però, il portoghese ha raggiunto un exploit simile a quello della moglie. Il video parte con un allenamento di twerking per il rassodamento dei glutei, per poi proseguire a bordo piscina. Un lavoro duro per mantenere un fisico statuario, evidentemente apprezzato dai follower, non soltanto dagli appassionati di fitness, evidentemente.