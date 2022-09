Le candidature potranno essere inviate entro il 3 ottobre

Il Comune di Palermo ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la creazione di due distinti elenchi di professionisti esterni per il conferimento di incarichi libero professionali ad Assistenti sociali e Tecnici della riabilitazione psichiatrica (TERP).

Gli incarichi di lavoro autonomo (sarà necessaria la P.IVA) rientrano nei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso 1/2022 PNRR – Next Generation Eu – Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili e partiranno ad ottobre fino al 21 dicembre 2026 (36 mesi).

L’obiettivo è quello di favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

I professionisti incaricati saranno impegnati per 32 ore settimanali (1152 totali) con un compenso massimo di 35500 euro.

I requisiti

Alle selezioni potranno partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE o essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;

godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza);

avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici;

non essere stati licenziati dal Comune di Palermo, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;

non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una PA o per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, lettera d) del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 3/1957;

non avere pendenti, nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal DLgs 159/2011 e non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del cpp e della L 3/2019, per gravi reati in danno della PA che incidono sulla moralità professionale e che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la stessa PA;

non versare in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 53 del DLgs 165/2001 né in situazioni di conflitto di interesse con il Comune di Palermo o con gli enti partecipati alla stregua delle norme di legge e degli ordinamenti deontologici e professionali;

non essere in atto sottoposto a fallimento o altre procedure concorsuali;

accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse;

essere in possesso di una Partita IVA o provvedere alla sua apertura entro e non oltre la data della sottoscrizione del disciplinare d’incarico, qualora questo venisse affidato;

per il profilo di assistente sociale possedere una laurea triennale nella classe 6 – Scienze del servizio o L39 – Servizio sociale o laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali o laurea magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali o laurea del vecchio ordinamento in Servizio sociale o diploma universitario in Servizio sociale o diploma di Assistente sociale abilitante o diploma di Assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali e l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti sociali, sezione A o sezione B;

per il profilo di tecnico della riabilitazione psichiatrica possedere una laurea nella classe L-SNT/02 Tecnica della riabilitazione psichiatrica o diploma di Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale o altro diploma riconosciuto equipollente e iscrizione all’Albo professionale di appartenenza con regolare posizione sui crediti formativi obbligatori (ECM).

La selezione consisterà nella valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati nel Cv allegato alla domanda di partecipazione. Saranno costituiti due elenchi separati, con validità triennale, nei quali saranno inseriti i candidati selezionati in ordine alfabetico, che potranno essere contattati secondo le esigenze del Comune.

Il progetto

Il Piano prevederà il coinvolgimento di 12 beneficiari che potranno contare sulla definizione e attivazione di un progetto individualizzato per favorirne l’autonomia abitativa e lavorativa, attraverso l’accompagnamento e il raccordo con i servizi territoriali.

Il progetto includerà, anche, la riqualificazione dell’immobile finalizzato alla realizzazione di n. 2 gruppi appartamento in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, in base alle necessità di ciascun partecipante, la realizzazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo e sviluppo delle competenze digitali per favorire l’accesso al mercato del lavoro delle persone con disabilità, in particolare tramite lo sviluppo di un’idea imprenditoriale.

I 12 beneficiari saranno individuati tra le persone con disabilità psichica, di grado lieve o medio, residenti nel Distretto Sociosanitario 42, tra quelli in carico da almeno sei mesi al Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP 6 (Moduli 1-5), non cronicizzati, in età lavorativa, dotati di alte potenzialità di base e spiccate aspirazioni lavorative.

Gli assistenti sociali e i tecnici della riabilitazione psichiatrica assicureranno un adeguato presidio delle attività progettuali ed il raggiungimento degli obiettivi in linea con le previsioni e le tempistiche del Piano.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa al Comune di Palermo entro le ore 12:00 del 3 ottobre 2022, insieme al curriculum vitae in lingua italiana e in formato Europass e alla fotocopia di un documento d’identità all’indirizzo PEC settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it.

Per maggiori dettagli consulta il sito del Comune di Palermo.