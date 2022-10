Garante Privacy, posizioni aperte per 4 dirigenti e 20 funzionari amministrativi

Romina Ferrante di

12/10/2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’11 ottobre sono stati pubblicati due nuovi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4 dirigenti e 20 funzionari amministrativi con competenze specifiche in materia di privacy, da inserire a tempo indeterminato nell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

I requisiti generali

Potranno partecipare alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto il diciottesimo anno di età;

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

conoscenza approfondita della lingua inglese;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati o decaduti o licenziati dall’impiego da una Pubblica Amministrazione o da autorità amministrative indipendenti;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

laurea conseguita con votazione non inferiore a 100/110 in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diploma di laurea equipollente, nonché di corrispondenti lauree specialistiche (LS) o magistrali (LM).

Sui posti messi a bando sono previste delle riserve. Due posti saranno destinati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il 30% dei posti sarà riservato al personale di ruolo del Garante e al personale, in possesso dei requisiti di cui al presente bando, titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Garante che abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Garante.

I requisiti specifici

Oltre al titolo di studio sarà necessario per entrambe le figure mostrare una comprovata esperienza nel settore. In particolare, per i funzionari amministrativi è richiesta un’esperienza biennale nell’ultimo quinquennio in materia di protezione dei dati personali; servizio in qualità di funzionario presso il Garante per un periodo non inferiore ad un anno, anche con contratto a tempo determinato, in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo, di aspettativa o con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata; avere prestato servizio presso il Garante nell’area operativa da almeno tre anni.

Per i dirigenti sarà indispensabile avere un’esperienza in materia di protezione dei dati personali, di almeno tre anni come dirigenti o equiparati in amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o in autorità amministrative indipendenti, o enti, istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale; documentata esperienza almeno triennale in materia di protezione dei dati personali in istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a ricercatore; aver conseguito un diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario; aver svolto presso l’Autorità, per un periodo non inferiore a due anni, funzioni di dirigente, ovvero funzioni dirigenziali di collaborazione continuativa in base a contratto a tempo determinato o a rapporto di consulenza; aver prestato servizio nel ruolo del personale dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali con la qualifica di funzionario; essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni o di autorità amministrative indipendenti con almeno cinque anni di servizio, con esperienza in materia di protezione di dati personali di almeno tre anni o con tre anni di servizio, in posizioni funzionali, se in possesso del dottorato di ricerca in ambiti afferenti alla materia della protezione dei dati personali o del diploma di specializzazione, in ambiti afferenti alla materia della protezione dei dati personali.

La selezione

L’iter selettivo prevederà:

un’ eventuale prova preselettiva (test a risposta multipla con 60 quesiti nelle materie oggetto delle prove d’esame, da risolvere in 60 minuti);

(test a risposta multipla con 60 quesiti nelle materie oggetto delle prove d’esame, da risolvere in 60 minuti); una prima prova scritta (redazione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile e diritto penale e diritto dell’Unione europea);

(redazione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile e diritto penale e diritto dell’Unione europea); una seconda prova scritta (prova a contenuto teorico-pratico sulle seguenti materie: disciplina in materia di protezione dei dati personali e ordinamento del Garante per la protezione dei dati personali);

(prova a contenuto teorico-pratico sulle seguenti materie: disciplina in materia di protezione dei dati personali e ordinamento del Garante per la protezione dei dati personali); una prova orale (volta ad accertare la preparazione e le capacità professionali del candidato e verterà sulla discussione delle prove scritte, delle esperienze di studio e professionali, sulle materie oggetto della prova scritta e sulla conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse);

(volta ad accertare la preparazione e le capacità professionali del candidato e verterà sulla discussione delle prove scritte, delle esperienze di studio e professionali, sulle materie oggetto della prova scritta e sulla conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse); una valutazione dei titoli posseduti e del curriculum formativo e professionale.

La graduatoria finale di merito resterà valida per due anni e potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dovrà essere inoltrata, entro il 10 novembre 2022, tramite un indirizzo PEC nominativo all’indirizzo PEC protocollo@pec.gpdp.it o in alternativa inviata a mezzo di raccomandata AR all’indirizzo Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma o consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, 11 – Roma.

Per maggiori informazioni consulta il Bando per 20 funzionari amministrativi e il Bando per 4 Dirigenti.