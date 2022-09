Nuove opportunità di lavoro con Unicredit: l’azienda continua ad assumere, grazie all’accordo sindacale “Team 23“, secondo cui, a fronte di 5.200 uscite volontarie, vengano effettuati 2.600 nuovi ingressi. Tra le figure ricercate, anche alcune proposte in Sicilia: tutti i dettagli.

Lavoro Unicredit, le figure ricercate

A riferire delle offerte di lavoro è Giuseppe Angelini, segretario del coordinamento nazionale di gruppo FABI Unicredit. Per presentare la propria candidatura, basta collegarsi al sito dell’azienda e cercare nella home, in basso nell’angolo destro, la voce “Chi siamo“, e poi proseguire fino all’ultimo rigo, “Carriera“.

Ci sono anche opportunità in Sicilia, nello specifico per il profilo di “Consulente Direct”. In questo caso gli uffici sono ubicati nelle grandi città, come Palermo.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, è necessaria almeno una laurea triennale in materie economiche, giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione. L’azienda offre un “pacchetto retributivo completo, assicurazione sanitaria e regime pensionistico completo“. A oggi, precisa Angelini, permangono diverse possibilità, elencate di seguito.

Lavoro in filiale come Consulente di filiale . Requisiti: risoluzione dei problemi, disponibile al dialogo e all’ascolto, alla mobilità (isole minori comprese). Dovrà supportare, consigliare e gestire il patrimonio del cliente.

. Requisiti: risoluzione dei problemi, disponibile al dialogo e all’ascolto, alla mobilità (isole minori comprese). Dovrà supportare, consigliare e gestire il patrimonio del cliente. Lavoro in Direct come Consulente Direct . Requisiti: creatività, propensione al mondo digitale e al problem solving, doti comunicative. Questi uffici sono ubicati nelle grandi città, in Sicilia a Palermo . Dovrà inserire ordini di borsa, assistere i clienti per i canali digitali, le carte, informazioni.

. Requisiti: creatività, propensione al mondo digitale e al problem solving, doti comunicative. . Dovrà inserire ordini di borsa, assistere i clienti per i canali digitali, le carte, informazioni. Lavoro in Wealth Management&Private Banking come Customer Assistant . Requisiti: eccellenti titoli accademici, mobilità territoriale, attitudine nella gestione del rischio. Dovrà gestire clientela sofisticata ed esigente, trovare soluzioni di investimento dedicate.

. Requisiti: eccellenti titoli accademici, mobilità territoriale, attitudine nella gestione del rischio. Dovrà gestire clientela sofisticata ed esigente, trovare soluzioni di investimento dedicate. Corporate Graduate Program-Next Generation. In questo caso si tratta di un percorso di sviluppo di 12 mesi, che offre una visione unica del business corporate nel Network Italy. Include una formazione certificata e un percorso di job shadowing e job rotation all’interno della banca per lavorare in diverse aree di business e sviluppare un solido profilo professionale. Requisiti: neo laureati con eccellenti risultati accademici, con un profilo internazionale, una forte attitudine alla gestione del rischio, spirito innovativo e motivazione a raggiungere risultati sostenibili.