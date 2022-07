Un contributo a fondo perduto di 10 mila euro per i progetti vincitori

Si chiama CoopstrartupHer ed è l’iniziativa nazionale promossa dalla Commissione Pari Opportunità di Legacoop e Coopfond, a sostegno dell’occupazione e imprenditoria femminile.

L’obiettivo è quello di creare e sviluppare imprese cooperative a maggioranza femminile, puntando su contributi a fondo perduto, percorsi di accompagnamento alla creazione d’impresa, consulenza e formazione mirata.

CoopstartupHER è uno strumento a sostegno dell’autoimpiego, che si aggiunge agli incentivi pubblici, per contrastare l’evidente gender gap del nostro Paese.

La lotta alle diseguaglianze di genere è un tema cruciale, che richiede l’impegno dell’intera comunità internazionale. Non per niente la Parità di genere è stata inserita tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU e tra le priorità trasversali, da perseguire in tutte le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

CoopstartupHER si svolgerà, infatti, con il patrocinio di Unioncamere, la partnership di Banca Etica/Fondazione Finanza Etica e la collaborazione dell’Università LUISS e dell’Osservatorio interuniversitario Studi di genere e Pari opportunità che riunisce le tre università romane, “La Sapienza”, “Tor Vergata” e “Roma Tre”.

Come funziona CoopstartupHER

L’iniziativa è rivolta a gruppi di almeno 3 persone, in maggioranza donne, che intendano avviare un’impresa cooperativa ed è estesa alle neocooperative, composte in prevalenza da donne e costituitesi dal 1° gennaio 2021.

Il programma si svilupperà a partire da una “call for ideas”, cui seguirà un percorso di formazione finalizzato a fornire le competenze di base per sviluppare il progetto, costituire una cooperativa, sviluppare formule organizzative women oriented e accedere agli incentivi pubblici.

Le idee progettuali, dovranno essere caricate sulla piattaforma entro il 15 settembre 2022, potranno riguardare qualsiasi settore e dovranno prevedere l’introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile.

Le migliori proposte imprenditoriali verranno selezionate (massimo 25) e accompagnate dalla fase iniziale (pre-startup) alla costituzione in cooperativa (startup) fino ai 36 mesi successivi all’avvio dell’attività (post-startup).

I 25 gruppi vincitori potranno contare su ulteriori percorsi di formazione gratuita di almeno 20 ore a distanza o in presenza sui seguenti argomenti: principi e valori del modello cooperativo; sviluppo delle competenze e del potenziale dei singoli e del gruppo; definizione di un progetto imprenditoriale (business model e business plan) realistico e sostenibile; educazione finanziaria e digitale; strumenti e modalità per la conciliazione e condivisione dei tempi vita lavoro.

Dopo la formazione, sarà possibile partecipare a incontri con esperti del settore, in modalità one-to-one, per illustrare l’idea progettuale, risolvere dubbi e ricevere suggerimenti per la sua attuazione.

Sarà inoltre previsto un tutoraggio personalizzato per l’affinamento del business plan (massimo due incontri).

I premi per i gruppi vincitori

Entro il 15 febbraio 2023 i gruppi selezionati dovranno predisporre un progetto imprenditoriale, realizzando un business plan e un video di presentazione del progetto (durata massima di 3 minuti), per passare entro marzo alla valutazione dei progetti d’impresa.

In tutto saranno selezionati 5 progetti, in base ai criteri stabiliti dal bando.

I gruppi vincitori, una volta costituiti in cooperativa e dopo aver aderito a Legacoop riceveranno:

un contributo a fondo perduto di € 10.000, finalizzato a coprire le spese di avvio della nuova impresa e/o sviluppo delle attività da Coopfond;

un percorso di accompagnamento post-startup nei 36 mesi successivi alla costituzione delle nuove cooperative;

la possibilità di attivare gli altri prodotti finanziari di Coopfond (finanziamenti specifici a favore delle startup e finanziamenti ordinari a sostegno della promozione e sviluppo della cooperazione).

Come partecipare

Le candidature dovranno essere trasmesse online attraverso la piattaforma Coopstartup entro le ore 14:00 del 15 settembre 2022.

Dopo essersi registrati alla piattaforma, sarà necessario indicare i componenti del gruppo, caricare i loro cv e compilare online il modulo di candidatura allegato al bando (All. A).

In fase di selezione delle candidature, i promotori del bando potranno richiedere documentazioni aggiuntive per verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità e per agevolare la valutazione della proposta.

Per maggiori informazioni consulta il bando CoopstartupHER.