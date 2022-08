Le selezioni saranno rivolte a diplomati e laureati in varie discipline

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha indetto quattro bandi di concorso pubblico per la selezione di 33 assistenti e funzionari in vari ambiti, da inserire con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

L’AGEA è un ente statale, con sede a Roma, che svolge azioni di coordinamento e si occupa della liquidazione dei pagamenti nell’ambito dell’erogazione dei fondi dell’Unione europea ai produttori agricoli e ha sede a Roma.

I vincitori saranno inquadrati in diverse aree funzionali del CCNL Enti pubblici non economici, confluito nel comparto funzioni centrali e assunti in servizio dopo un periodo di prova di 6 mesi.

I posti disponibili

In particolare, le assunzioni in AGEA riguarderanno i seguenti profili:

3 assistenti di area B , livello B1;

, livello B1; 10 funzionari con formazione informatica di area C, livello C1;

di area C, livello C1; 10 funzionari esperti di appalti e contrattualistica pubblica di area C, livello C1;

di area C, livello C1; 10 funzionari esperti di gestione di servizi amministrativi per i procedimenti in materia di aiuti comunitari e per l’organizzazione delle risorse umane di area C, livello C1.

Il 30% dei posti sarà riservato al personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

I requisiti generali

Per partecipare a uno dei quattro bandi sarà necessario il possesso di:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

diploma di istruzione secondaria di II grado per il profilo di assistente di area B; laurea triennale e magistrale in Economia, Matematica, Statistica, Informatica, Fisica, Ingegneria per il profilo di funzionario con formazione informatica; laurea triennale e magistrale in Economia, Filosofia, Lettere, Giurisprudenza, Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Sociologia e Scienze dell’Amministrazione per il profilo esperti di appalti e contrattualistica pubblica; laurea triennale o magistrale in Filosofia, Lettere, Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione, Economia, Scienze della comunicazione, Scienze politiche e delle Relazioni internazionali e Sociologia per il profilo di funzionario esperto di gestione dei servizi amministrativi;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ovvero essere stati licenziati o aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Le procedure selettive

L’iter selettivo consisterà in:

un’ eventuale prova preselettiva in base al numero di domande pervenute (test a risposta multipla sulle materie previste dalle prove scritte);

in base al numero di domande pervenute (test a risposta multipla sulle materie previste dalle prove scritte); prova scritta a contenuto teorico pratico (risoluzione di quesiti a risposta aperta sugli argomenti indicati nei rispettivi bandi);

(risoluzione di quesiti a risposta aperta sugli argomenti indicati nei rispettivi bandi); prova orale volta ad accertare la preparazione del candidato sulle materie delle prove scritte, la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie e applicazioni informatiche più diffuse.

I candidati inclusi nella graduatoria di merito dovranno far pervenire all’amministrazione i documenti attestanti l’eventuale possesso di titoli di riserva e preferenza.

Come presentare domanda

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, entro l’11 settembre 2022, mediante l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta identità elettronica), attraverso la specifica applicazione reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Per maggiori informazioni consulta i quattro bandi nella sezione Concorsi del sito AGEA.