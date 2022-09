Finanziamenti tra i 5 e i 15 mila euro per le aziende siciliane

Martedì 27 settembre si svolgerà a Palermo presso le Officine Baronali (Via Villa Rosato, 22), dalle ore 9:00 alle 18:00, il summit “Restart Med! Sustainable Tourism Summit”, dal sottotitolo “Migliori politiche per accrescere la sostenibilità del turismo nel Mediterraneo”.

L’incontro, organizzato dal CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli), in occasione del World Tourism Day, offrirà l’opportunità di illustrare il nuovo bando per il finanziamento degli operatori turistici in Sicilia e di discutere di diversi temi legati allo sviluppo del turismo sostenibile, in compagnia di una parterre di ospiti internazionali, rappresentanti di Ministeri, autorità locali, organizzazioni della società civile, imprenditori, giovani e università da molti paesi del Mediterraneo.

L’obiettivo sarà quello di riflettere sul futuro del turismo nell’area mediterranea, considerata come una unica, grande destinazione turistica con sfide comuni, soprattutto in un’ottica di maggiore sostenibilità.

La giornata includerà presentazioni, panel tematici e focus group. L’incontro sarà trasmesso anche online e si svolgerà in inglese e italiano, con servizio di interpretariato.

Un bando per finanziare azioni di marketing e comunicazione

Tra i temi affrontati durante il summit ci sarà anche l’avviso che consentirà ai fornitori di prodotti turistici sostenibili siciliani, di finanziare iniziative di visibilità delle proprie attività, con sovvenzioni tra i 5 e i 15 mila euro.

Le aziende turistiche siciliane interessate potranno candidarsi entro il 14 ottobre 2022 a questo link.

Il progetto Restart Med!

Restart Med! (REvitalization of Sustainable Tourism Across Regions in The MEDiterranean) è un progetto da €1,1M, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma ENI CBC MED Programme, guidato dalla ONG CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) e implementato in Giordania, Italia, Libano, Spagna e Tunisia assieme ai partner di CROSSDEV, Med GAIMS, Med Pearls, and Medusa.

Il progetto è organizzato e promosso dal CISP, una ONG italiana che dal 1983 opera nella cooperazione internazionale e nella lotta all’esclusione sociale ed è operativa in più di 30 Paesi con interventi per l’affermazione dei diritti fondamentali e l’inclusione sociale, la lotta contro le diseguaglianze e l’ingiustizia sociale, la creazione di opportunità economiche e sociali, per la tutela e la protezione sociale delle persone marginalizzate ed escluse.

Avviato progetto nelle zone della via Selinuntina

In Sicilia tra aprile e agosto 2022, grazie al Progetto Restart Med! sono state già realizzate tre sessioni formative, progettate specificamente per gli operatori turistici siciliani, che hanno complessivamente coinvolto 40 operatori del turismo privato, provenienti specialmente dalla zona della Via Selinuntina, formati su marketing, social media marketing, commercio on line attraverso agenzie turistiche e siti di prenotazione (temi che gli operatori stessi avevano indicato come prioritari per le proprie attività).

I piani formativi sono stati adattati alle esigenze del settore turistico siciliano, caratterizzato da piccole e medie imprese, perlopiù a conduzione familiare.

Grazie al progetto agli operatori è stato fornito un supporto concreto per il social media marketing e il posizionamento commerciale, adattando anche i prodotti turistici ai mercati di riferimento, nonché il follow-up e il tutoraggio. Altre sessioni formative sono state pianificate e si svolgeranno nei prossimi mesi.