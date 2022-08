Tutti i dettagli sulla procedura e l'assegnazione degli incarichi

Il 2 agosto è ufficialmente partita la corsa per le supplenze per gli aspiranti docenti inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).

Dopo qualche incertezza iniziale (le funzioni Polis Istanze on-line sono state attivate in ritardo rispetto al previsto), sarà, ora, possibile presentare la domanda fino alle ore 14 del 16 agosto.

Ultimi giorni, dunque, per esprimere le 150 preferenze nella provincia indicata a maggio, scegliere la tipologia di contratto (al 31 agosto, al 30 giugno o spezzoni) e se concorrere al ruolo da Gps I fascia per il sostegno.

Come presentare la domanda

L’istanza potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma POLIS Istanze on-line, accedendo alla funzione “Informatizzazione Nomine Supplenze”, tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), IDAS (electronic, IDentification, Authentication and trust Services), previa abilitazione al servizio Istanze Online (POLIS).

Una volta effettuato l’accesso l’utente visualizzerà i dati anagrafici e di recapito, le classi di concorso per le quali concorre e la pagina con le sezioni da compilare. In particolare, le sezioni disponibili saranno:

Insegnamenti (già compilata entro il 31 maggio);

(già compilata entro il 31 maggio); Dichiarazione possesso dei requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188 (destinata agli aspiranti inclusi nelle GPS di prima fascia);

(destinata agli aspiranti inclusi nelle GPS di prima fascia); Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo in base al D.M. 21 luglio 2022 n. 188 (destinata agli aspiranti inclusi nelle GPS di prima fascia);

(destinata agli aspiranti inclusi nelle GPS di prima fascia); Espressione preferenze supplenze annuali/ fino al termine delle attività didattiche ;

; Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992.

Come aggiungere le preferenze

Le preferenze potranno essere espresse per singola scuola (scelta puntuale), per Comune o per Distretto (scelta sintetica) e potrà essere scelta la tipologia di contratto annuale (fino al 31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o spezzone indicando, il numero minimo e massimo di ore e richiedendo eventualmente il completamento delle stesse ore, nell’ambito della scuola, del comune, del distretto o della provincia.

Nel caso in cui opti per la preferenza sintetica l’aspirante supplente potrà indicare la disponibilità ad accettare la nomina sui tipi di scuola proposti (carceraria, ospedaliera ecc.) e consultare l’elenco delle scuole incluse nel comune o nel distretto.

Se l’aspirante docente fosse incluso su più insegnamenti e volesse esprimere priorità per uno di essi dovrà indicare prioritariamente tutte le preferenze di interesse, per l’insegnamento maggiormente desiderato e poi procedere con le preferenze per gli altri insegnamenti.

Attenzione all’ordine di priorità scelto

La fase di compilazione richiede molta attenzione poiché l’algoritmo che gestisce le supplenze procederà partendo dalle classi di concorso in turno di nomina, lavorate contemporaneamente. Poi sarà attribuita la scelta più in alto tra quelle selezionate dal candidato. Sarà, dunque, l’aspirante docente a indicare l’ordine di priorità da seguire.

Se per esempio il supplente vuole dare priorità ai contratti annuali sarà opportuno inserire in prima battuta tutti gli istituti scolastici di proprio interesse, indicando solo il contratto annuale e poi ripetere l’operazione per ciascuna scuola con altre tipologie di contratto.

Se invece si desidera lavorare per una scuola in particolare, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, sarà bene inserire prioritariamente quella scuola ed esprimere la preferenza per tutti e tre i tipi di contratto contemporaneamente.

È importante ricordare che l’ordine di preferenza degli istituti scolastici all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Possibile annullare l’inoltro in caso di errore

Una volta inserite tutte le preferenze la domanda potrà essere inoltrata, cliccando sul tasto “Inoltra” in fondo alla pagina. Comparirà una schermata attraverso cui esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e sarà possibile cliccare su “Conferma“. Il sistema richiederà poi un’ulteriore conferma e infine inoltrerà la domanda.

Il sistema assegnerà all’istanza un numero di protocollo e ne permetterà la visualizzazione in formato PDF. Quest’ultimo, inoltre, verrà spedito tramite e-mail all’indirizzo di posta noto al sistema e sarà archiviato nella sezione “Archivio personale” del portale Polis Istanze Online.

In caso di errori sarà possibile annullare l’inoltro effettuato cliccando su “Annulla inoltro” entro le ore 14:00 del 16 agosto e procedere ad un nuovo invio.

L’assegnazione degli incarichi di supplenza

I candidati potranno presentare l’istanza indicando le sedi indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità. Saranno poi gli Uffici Scolastici Territoriali attraverso il sistema informativo a indicare il numero dei posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinti per tipologia di posto e classe di concorso.

Sempre gli Uffici verificheranno le istanze pervenute e grazie alla procedura automatizzata assegneranno gli aspiranti docenti alle singole scuole, sulla base della posizione ottenuta in graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse e comunicando ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell’individuazione.

Gli esiti saranno pubblicati nei siti internet degli uffici scolastici.

I docenti che avranno ottenuto l’incarico di supplenza potranno prendere servizio a partire dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto o 30 giugno 2023.

Nel caso in cui l’assegnazione arrivi successivamente sarà indicata nella mail inviata all’interessato o nell’avviso dell’Ufficio Scolastico la data entro cui prendere servizio.

Per maggiori informazioni sulla compilazione dell’istanza consulta la Guida messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione.