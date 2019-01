Un giovane di soli 18 anni, del quale ancora non sono state fornite le generalità, è stato investito ieri sera da un’auto mentre attraversava la strada a piedi con un amico in contrada Canotta a Terme Vigliatore (Me).

L’automobilista si è fermato a prestare soccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’automobilista, forse a causa della pioggia e della scarsa illuminazione, ha dichiarato di essersi accorto della presenza del giovane solo dopo averlo colpito,

Sul posto si sono recati i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto per i rilievi e le indagini del caso. La vittima era di nazionalità africana ma non si sa ancora da quale paese provenisse

