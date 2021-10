Raccolte oltre 5mila firme online

Sono state raccolte oltre 5mila firme online

Ma i sindaci dell’arcipelago hanno idee diverse

La biologa Blasi “Rinascita Eolie avverrà solo con area marina protetta”

Dopo i contrasti sul parco geoeminerario e il museo della pomice, gli eoliani si dividono anche sulla riserva marina delle Eolie, molto sostenuta dal sindaco di Malfa, Clara Rametta e dagli albergatori di Salina guidati dal presidente Giuseppe Siracusano.

Raccolte 5mila firme in una petizione

Sulla riserva puntano anche Monica Blasi, presidente dell’associazione “Filicudiwildlifeconservation” che su internet ha indetto una petizione che ha già raccolto oltre 5mila firme.

I sindaci delle Eolie divisi

Ma anche l’isola di Salina è divisa: i due sindaci di Santa Marina e Leni, Domenico Arabia e Giacomo Montecristo, parlano di “vincolo calato dall’alto”, cosi come anche il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, che governa sei delle sette isole dell’arcipelago. Sulla stessa linea anche Angelo Pajno, presidente dell’associazione Mare Libero: “Già ci bastano tutti i vincoli che abbiamo a terra. A mare c’è la guardia costiera che con i suoi 40 uomini vigila attentamente”.

La biologa Blasi va avanti

Monica Blasi, biologa romana, va avanti: “Con i pescatori Eoliani – dice – stiamo sperimentando dissuasori e attrezzi da pesca alternativi finalizzati a mitigare le interazioni negative con i delfini. Uno sforzo che è continuamente minacciato dalle attività di pesca commerciali, spesso illegali”.

“Rinascita Eolie avverrà solo con area marina protetta”

E continua: “Questi tipi di pesca intensiva compromettono non solo la salute del mare ma anche l’economia locale, portando molti pescatori eoliani ad abbandonare i loro mestieri per la carenza di pesce dovuta al sovrasfruttamento del mare senza limiti. Nel nostro piccolo stiamo cercando di contribuire alla tutela del mare e alla rinascita della tradizione di pesca eoliana, ma se non si prendono provvedimenti seri contro le illegalità di queste grandi barche che vengono da fuori si potrà fare ben poco. La rinascita alle Eolie – puntualizza – potrà avvenire solo se verrà istituita un’Area marina protetta”.