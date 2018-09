Le indagini partite nell'aprile di quest'anno

Un 42enne di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, è stato arrestato questa mattina con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due minori e di un ragazzo affetto da disabilità psichica.

Come riporta grandangoloagrigento.it, le indagini erano partite nell’aprile di quest’anno dopo la denuncia del giovane disabile che aveva subito abusi in pieno centro a Barcellona. Risale invece al mese scorso la denuncia dei genitori di un 13enne, preoccupati per lo strano comportamento del figlio. Gli investigatori hanno accertato due episodi di violenza sul ragazzo avvenuti all’interno di una casa in abbandono. Anche il fratello maggiore del 13enne ha raccontato di essere stato palpeggiato dallo stesso uomo quando frequentava le scuole medie.

Le indagini hanno permesso di individuare il responsabile che è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

