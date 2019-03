la vittima ha raccontato tutto agli insegnanti

La polizia ha eseguito a Capo d’Orlando (Me) un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per violenza sessuale nei confronti di una minore.

L’indagato amico della famiglia della vittima si era offerto più volte di accompagnare la ragazza a scuola e poi l’avrebbe costretta a subire abusi sessuali.

Gli insegnanti si sono confrontati con la ragazza chiedendo perché lei venisse con quell’uomo e non usasse la navetta dedicata.

Poi hanno avvertito la polizia. La vittima ha raccontato che l’uomo la portava in un vecchio casolare.