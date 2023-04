Sono gravi le condizioni dell’anziano di 80anni accoltellato questa mattina al culmine di una lite nel quartiere Annunziata di Messina. Ad aggredirlo un uomo sulla cinquantina, già fermato e condotto negli uffici della Questura.

Le indagini

Stando alle prime informazioni i due si conoscevano e alla base della discussione ci sarebbero state questioni condominiali. La vittima, che ha riportato lesioni al torace e al collo, è stata trasportata in codice rosso nell’ospedale Papardo, dov’è tuttora ricoverata. La polizia ha acquisito le immagini di telecamere di videosorveglianza nella zona e interrogato i presenti per fare maggiore chiarezza sull’accaduto.

Il precedente a Caltanissetta

Un uomo di 64 anni è stato accoltellato questa mattina alle 10 in via Aldisio a Gela in provincia di Caltanissetta durante una lite. L’uomo, che ha ricevuto una coltellata al fianco, in un primo momento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Gela per poi essere trasferito a Caltanissetta dove i medici sono intervenuti chirurgicamente. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che stanno indagando.

Accoltellamento a Palermo, denunciato un ragazzo di 19 anni

Nei giorni scorsi a Tommaso Natale, quartiere di Palermo, è stato denunciato a piede libero per lesioni uno dei partecipanti ad una rissa di ieri nella corso della quale un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato ad un fianco riportando una lesione ad un rene. Per gli investigatori della squadra mobile sarebbe stato lui a ferire il giovane al fianco sinistro. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di urologia dell’ospedale Villa Sofia e la sua prognosi è ancora riservata.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Palermo alla base della rissa c’è il fidanzamento fra due ragazzini osteggiato dalla famiglia di lei. Ed è stato proprio il fratello della ragazza a chiedere un incontro chiarificatore con il fidanzatino. Di fatto non voleva che frequentasse sua sorella. Questo hanno raccontato i testimoni agli inquirenti.

L’incontro in via Cardillo

L’incontro in via Cardillo ieri notte è degenerato in pochi minuti in rissa: da una parte il fratello della ragazza e alcuni suoi amici, dall’altra il fidanzatino in compagnia del 18 enne accoltellato e altri compagni.