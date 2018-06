Sta generando disagi ad attività commerciali, imprese e uffici pubblici.

In molti Comuni del messinese questa mattina ha improvvisamente cessato di funzionare il servizio internet, a causa di un grave guasto avvenuto nella centrale di Catania. Un vasto territorio del comprensorio dei Nebrodi è rimasto senza Adsl e Fibra, un black-out che sta generando disagi ad attività commerciali, imprese e uffici pubblici. I tecnici puntano a ripristinare la situazione entro qualche ora.

In una nota il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone dichiara: “Si tratta di un disservizio che sta creando enormi disagi agli utenti, a dimostrarlo sono le tante proteste e segnalazioni che abbiamo ricevuto, oggi internet è uno strumento assolutamente importante per gli utenti che lo utilizzano durante l’intero arco della giornata molti operatori economici ci segnalano anche gravi perdite economiche. A seguito del disservizio l’Unione dei Consumatori ha messo a disposizione i propri professionisti ed è pronta a raccogliere anche on linee le istanze di cittadini ed imprese se il disservizio dovesse protrarsi onde ottenere un indennizzo economico o risarcimento danni, rispettivamente per utenze residenziali o attività commerciali, per ricevere la nostra assistenza o informazioni è possibile chiamare al numero di telefono dedicato: 0916190601 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12,30) o inviare una mail all’indirizzo info@unionedeiconsumatori.it”.