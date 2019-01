Ricostruiti almeno quindici episodi di raggiro

Avrebbe raggirato diversi clienti vendendo a condizioni particolarmente vantaggiose viaggi inesistenti o pacchetti vacanze differenti da quelli pattuiti. Con questo sistema, Natalia Carianni, 35enne di Patti e operatrice turistica dell’agenzia Mr Viaggi, sarebbe riuscita a farsi consegnare ingenti somme di denaro non corrispondendo le prestazioni pattuite.

Come scrive tempostretto.it, le denunce erano partite in agosto e gli investigatori avevano ricostruito almeno quindici episodi di truffa, tutti commessi con lo stesso modus operandi. I carabinieri hanno notificato alla donna una ordinanza di misura cautelare interdittiva dall’esercizio dell’attività d’impresa, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti.

Lo scorso mese erano state sequestrate alla donna anche cinque carte prepagate sulle quali confluiva il denaro versato dagli ignari clienti della sua agenzia di viaggi.

