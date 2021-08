Tutti familiari

Imponevano a due vittime il pascolo delle loro mandrie sui propri terreni

Quattro allevatori arrestati dai Carabinieri a Montalbano Elicona, nel Messinese

Le indagini dei Carabinieri dopo la denuncia delle due vittime

I Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip, su richiesta della Procura di Barcellona P. G. hanno arrestato 4 allevatori di Montalbano Elicona, rispettivamente padre, due figli e un nipote ritenuti responsabili, del reato, in concorso, di estorsione e lesioni aggravate.

Le accuse ai quattro allevatori

Secondo le accuse, avrebbero posto in essere reiterate minacce di morte e aggressioni in danno di alcuni proprietari di terreni di Montalbano Elicona procurando, in una circostanza, importanti lesioni a un allevatore del luogo, con l’intento di appropriarsi dei terreni dei malcapitati al fine di trarne l’utilizzo per il pascolo abusivo delle proprie mandrie. Gli arresti giungono dopo le indagini dei Carabinieri avviate dopo le denunce presentate, in relazione a due distinte aggressioni subite nel febbraio scorso da una donna e da un allevatore del luogo, entrambi proprietari di terreni nel comune di Montalbano Elicona.

La brutale aggressione

E’ emerso che nella giornata del 7 febbraio 2021, i Fiore hanno aggredito, con calci e pugni, un allevatore del luogo tentando anche di colpirlo con un coltello e, brandendo un’ascia, lo hanno minacciato di morte qualora non se ne fosse andato dal proprio terreno. A seguito dell’aggressione, l’allevatore ha riportato 10 giorni di prognosi per le lesioni patite al volto. Nella stessa giornata, i quattro indagati hanno inoltre aggredito, con strattoni, anche una donna di Montalbano Elicona e anche in questa circostanza, brandendo un’ascia, l’hanno poi minacciata di morte qualora non avesse abbandonato il proprio terreno.

I nomi degli arrestati

Si tratta del 50enne Fiore Giovanni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, del 47enne Fiore Franco, del 28enne Fiore Antonino, figlio di Fiore Giovanni, tutti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, e del 79enne Fiore Antonino, padre di Giovanni e Franco, e nonno di Antonino, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari.