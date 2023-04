La vittima aveva 94 anni, indagano i carabinieri

Un uomo di 94 anni è stato trovato morto oggi pomeriggio nella sua abitazione a Trappitello, frazione di Taormina in provincia di Messina. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Letojanni e le operazioni sono ancora in corso. Ancora da chiarire le cause del rogo, sembrerebbe che le fiamme siano partite da un elettrodomestico.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri che indagano sui fatti.

A fine marzo altra tragedia simile nel Messinese

A fine marzo scorso, una 80enne, Iole Bongiorno, è morta la notte scorsa nell’incendio della sua abitazione ad Antillo, nel Messinese. Il corpo carbonizzato della donna, che viveva da sola, è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme.

Incendio a Bagheria, panico per i residenti

Incendio nella notte tra martedì e mercoledì in un’abitazione a Bagheria (Palermo) in via Milazzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in salvo i residenti ed evitato che le fiamme si propagassero anche ad altri appartamenti. L’incendio è divampato al piano terra in cucina. Immediatamente i residenti hanno lanciato l’allarme e sono intervenute diverse squadre dei pompieri. Non ci sono feriti.

Gli ultimi tragici precedenti

Proprio nel Palermitano in tempi recenti ci sono stati più incendi in abitazione finiti tragicamente. Lo scorso 11 febbraio muore una donna disabile nell’incendio scoppiato nel suo appartamento a Palermo. E’ successo in via Maltese. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4. Immediati i soccorsi per spegnere il rogo ma non è stato possibile salvare la persona che si trovava all’interno. A morire una donna disabile, Rosalia Andreucci, 73 anni. Viveva da sola.

Sempre a Palermo lo scorso 23 gennaio si è consumata un’altra tragedia. Un uomo è morto in un incendio divampato in un’abitazione al terzo piano in via Francesco Scaduto, nella zona di via Sperlinga. La vittima, di 80 anni, si chiamava Vincenzo Ajovalasit.

Nella notte dello scorso 14 gennaio altro episodio drammatico. Un uomo a Terrasini, nel Palermitano, muore tragicamente nell’incendio scoppiato nella sua abitazione della centrale piazza Duomo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato a letto della vittima, Agostino Tortorici, un disabile di 58 anni. Non ha avuto scampo: le sue condizioni fisiche gli impedivano materialmente di alzarsi dal letto.