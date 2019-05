è accaduto a patti, incastrato dalle immagini di videosorveglianza

Lo scorso 27 aprile, nel centro abitato di Patti, un giovane di 18 anni ha appiccato il fuoco ad una palma. L’incendio che ne è conseguito si è propagato in un breve lasso di tempo coinvolgendo un’autovettura parcheggiata sotto l’albero, oltre che il muro perimetrale di un’abitazione vicina.

Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e i poliziotti del Commissariato di Patti si sono immediatamente attivati per evitare il peggio e per capire l’origine dell’incendio. Grazie alle indagini svolte, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A tal fine, particolarmente utile si è dimostrata l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza posizionati lungo il tragitto percorso dal giovane, cosicché è stato possibile comprendere l’esatta successione dei fatti e le modalità di azione del diciottenne che ha agito per futili motivi.

Lo stesso, una volta identificato, è stato raggiunto dal personale della Polizia di Stato e denunciato a piede libero per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.