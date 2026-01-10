I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Messina centro e della stazione di Messina Giostra hanno tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 45 e 24 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante i consueti controlli del territorio volti a verificare il rispetto delle misure cautelari da parte di soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati specifici.

I militari si sono recati presso l’abitazione della famiglia per una verifica di routine, poiché il padre si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Durante l’ispezione, il comportamento visibilmente insofferente e nervoso mostrato da entrambi i conviventi ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti attraverso una perquisizione domiciliare completa. L’intuizione dei carabinieri ha trovato conferma nel rinvenimento di un ingente quantitativo di droga e materiale correlato all’attività di spaccio.

Nello specifico, all’interno dell’appartamento sono stati sequestrati 270 grammi di marijuana, già accuratamente suddivisa in dosi pronte per la commercializzazione, insieme alla somma in contanti di 1.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Oltre alla sostanza e al denaro, i militari hanno individuato un bilancino di precisione con tracce di stupefacente e vari strumenti destinati al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre i campioni di droga sono stati inviati ai carabinieri del R.I.S. di Messina per le necessarie analisi di laboratorio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due soggetti sono stati trattenuti presso la propria abitazione in attesa di ulteriori provvedimenti.