Un uomo di 46 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato presso l’azienda ospedaliera Papardo di Messina. Le accuse formulate a suo carico sono di danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

L’episodio si è verificato quando il soggetto, giunto presso la struttura sanitaria a bordo di un’ambulanza, ha manifestato uno stato di forte agitazione. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe iniziato a colpire i locali ospedalieri, causando danni alle strutture, e avrebbe aggredito una guardia giurata presente sul posto.

L’intervento è stato avviato dagli agenti in servizio presso il posto di polizia interno al nosocomio, con il supporto delle volanti giunte successivamente. I poliziotti sono intervenuti per bloccare il quarantaseienne e impedire che la situazione potesse degenerare ulteriormente, riportando la calma nell’area interessata.

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, fissato per la giornata odierna.