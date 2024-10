La donna non ce l'ha fatta

Una donna di 89 anni ha perso la vita dopo un incidente. Il decesso è avvenuto nella notte al Policlinico. La donna era rimasta ferita a seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Ortoliuzzo, lungo la statale 113 a Messina.

In fin di vita dopo lo scontro con un autocarro

La sua auto, una Matiz, si è scontrata con un autocarro Renault, lasciando la donna in condizioni critiche. Inizialmente ricoverata all’ospedale Piemonte, è stata successivamente trasferita al Policlinico per l’aggravarsi della situazione, ma purtroppo non è riuscita a superare la notte.

Altro incidente in autostrada, muore motociclista nello scontro con un furgone

Un altro drammatico incidente stradale era avvenuto nelle scorse ore in Sicilia. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina, in territorio del comune di Sant’Agata li Battiati. La vittima è il conducente di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un furgone che sembra fosse fermo.

Nello scontro un’altra persona è rimasta ferita ed è stata condotta in ospedale. Sul posto è presente personale di Anas, polizia stradale e del 118.

Incidente tra mezzi pesanti sulla A29, un ferito

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi di Carini, in direzione dell’aeroporto di Punta Raisi, all’altezza del Bioparco. Un tir ha tamponato un altro mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento.

Lo scontro, avvenuto tra i due mezzi pesanti, è stato violento. Almeno una persona è rimasta ferita e i sanitari del 118 l’hanno trasportata in ospedale. Non sono ancora disponibili informazioni sulle sue condizioni.

Traffico rallentato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Stradale di Palermo e il personale dell’Anas per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti a seguito dell’incidente.

