in questi giorni è scoppiato il caso delle gallerie Tindari-Capo d'Orlando

Nuova visita degli investigatori al Consorzio Autostrade Siciliane. La Direzione Investigativa Antimafia ha acquisito gli atti relativi alle ultime gallerie realizzate sulla A20 per approfondire alcune indagini su recenti lavori e relativa messa in sicurezza.

Come scrive tempostretto.it, per il Cas una ennesima grana che si aggiunge alla mancata indicazione del nuovo presidente e alle tante resistenze contro l’azzeramento del Consorzio che dovrebbe, secondo la volontà politica espressa dal governo Musumeci, essere messo in liquidazione o oggetto di fusione con Anas.

Nel frattempo, in questi giorni al Cas è scoppiato il caso delle gallerie Tindari-Capo d’Orlando e della loro messa in sicurezza. Le due gallerie erano state sequestrate nel 2011 per rischio crollo. Malgrado i successivi lavori e le tante inaugurazioni, in entrambi i trafori si continua a circolare su una sola corsia di marcia perché i lavori di completamento sembrano non essere a norma e non hanno ottenuto l’ok del collaudo.

