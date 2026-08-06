L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, lungo la Strada Provinciale 80, nel tratto che collega Barcellona Pozzo di Gotto alla frazione di Migliardo.
Una Fiat 600 era uscita di strada, precipitando in una scarpata. Per il conducente, un uomo di 40 anni, non c’è stato nulla da fare.
I soccorsi
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo.
Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
Al momento l’incidente appare autonomo.
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