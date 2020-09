Il giudice di Patti (Me) ha condannato, in primo grado, il medico Maria Gabriella Dongarrà a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo nell’ambito del processo per la morte di Sharon Manasseri, una bimba di due anni deceduta nel 2014 nell’ospedale di Sant’Agata di Militello (Me). La piccola era stata accompagnata dalla madre Giuseppina Gullia e dal padre, Giovanni Manasseri, per disturbi allo stomaco e perché vomitava. Ricoverata, è morta poche ore dopo per un’occlusione intestinale. La Procura ritiene che, con esami più accurati, la bimba avrebbe potuto essere salvata, ma il medico non avrebbe eseguito gli esami necessari. I genitori dopo la morte della figlia avevano presentato una denuncia alla polizia. Dopo 6 anni la sentenza di primo grado. La famiglia della bambina è difesa dagli avvocati Salvatore Caputo e Giuseppe Serafino.

I casi di presunta malasanità nel messinese sono al centro delle cronache anche in questi giorni. L’ultima vicenda che ha creato grande empatia nei siciliani è avvenuta a Lipari dove a inizio settembre sono arrivati anche gli ispettori del ministero della Salute per fare luce sul caso della morte di Lorenza Famularo, 22 anni, avvenuta tra il 22 e il 23 agosto per una presunta embolia polmonare massiva. La commissione ispettiva adeve verificare presunte responsabilità da parte di operatori sanitari e medici che hanno assistito la giovane eoliana.

L’ipotesi sulla cause della morte è frutto sull’esito di una tac e dell’autopsia eseguiti sul corpo della giovane in seguito ad una inchiesta avviata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto dopo la denuncia dei genitori. Anche l’Ars ha inviato una propria commissione guidata dalla presidente La Rocca Ruvolo, che sul caso di Lorenza ha convocato in audizione il direttore generale dell’Asp di Messina La Paglia, il sindaco di Lipari Giorgianni e l’assessore alla Salute Razza. Un vertice a cui sonos tati convocati anche i rappresentanti del comitato di protesta che si è insediato per chiedere giustizia dopo la tragedia che ha strappato alla vita la 22enne.