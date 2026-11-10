I carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Catania, su richiesta della Dda guidata dal procuratore Francesco Curcio nei confronti di persone, ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L’operazione ha consentito di documentare per la prima volta l’articolazione e l’operatività nei comuni di Cesarò e San Teodoro del gruppo mafioso denominato “Caputo – Pruitt”, legato al clan catanese di Cosa Nostra “Santapaola – Ercolano”. L’obiettivo prioritario del sodalizio era l’accaparramento indebito dei contributi dell’Agea attraverso il controllo del territorio.

Per ottenere le concessioni sui terreni demaniali da destinare al pascolo, il gruppo faceva ricorso a minacce, danneggiamenti e furti di bestiame ai danni degli allevatori della zona.

Circa 30 le vittime accertate dagli investigatori: in diversi casi i proprietari sono stati costretti a versare somme compresa tra 500 e 1.000 euro o ad affidare la manutenzione delle aree a ditte vicine agli indagati. Per eludere le misure di prevenzione patrimoniali e le interdittive antimafia, gli indagati facevano ricorso all’intestazione fittizia delle imprese agricole a diversi prestanome.

L’attività investigativa ha inoltre evidenziato le pressioni esercitate dall’organizzazione su agronomi e veterinari, che venivano forzati a omettere i controlli sanitari previsti o a rilasciare attestazioni false sul numero di capi di bestiame presente nei fondi.

Nel corso delle indagini sono emersi anche episodi di caporalato e sfruttamento del lavoro nei territori di Maletto e Cesarò. Lo sfruttamento riguardava minori di origine africana non accompagnati, ospitati in una casa di accoglienza a Troina.

Oltre ai 7 arresti in carcere, la Procura ha notificato un invito a rendere l’interrogatorio di garanzia preventivo dinanzi al GIP nei confronti di altre 7 persone indagate per le medesime ipotesi di reato.