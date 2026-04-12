Con l'attrice Luisa Ranieri

A un anno dalla presentazione della collezione di Alta Gioielleria “Polychroma” al Teatro Greco, Bvlgari torna a investire su Taormina inaugurando una nuova boutique in Corso Umberto I. Un’apertura che rafforza ulteriormente la presenza del marchio in Sicilia, scegliendo ancora una volta una delle mete simbolo del turismo internazionale.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il General Manager Renato Munafò e il sindaco di Taormina Cateno De Luca. A fare da madrina all’evento l’attrice Luisa Ranieri, presenza che ha contribuito a sottolineare il legame tra il brand e il mondo dello spettacolo.

In occasione dell’inaugurazione, la Fondazione Bvlgari ha annunciato anche un intervento concreto sul territorio: il restauro di un affresco all’interno di Palazzo Corvaja, edificio medievale tra i più rappresentativi della città. Un’iniziativa che conferma l’impegno della maison nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale locale.