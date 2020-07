Arrestato taorminese di 43 anni

A Giardini Naxos (ME) i Carabinieri del Nucleo Operativo di Taormina hanno arrestato S.P., un taorminese di 43 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo e dopo un servizio di osservazione con l’impiego di personale in abiti civili, l’uomo è stato bloccato mentre usciva da casa e sottoposto a perquisizione personale. Le unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), ha permesso di trovare occultati tra gli arredi della cucina, 5 dosi di marijuana per un peso di quasi 30 grammi e, in un vano condominiale utilizzato da S.P., altre 2 dosi di cocaina di circa 1,5 grammi.

Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L’uomo, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina è stato posto agli arresti domiciliari e, dopo l’udienza di convalida dell’arresto operato dai Carabinieri, il Giudice ha disposto per S.P. la misura dell’obbligo di firma.