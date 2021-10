Il sindaco di Messina “Regione ha bisogno di sindaco Sicilia”

De Luca parla durante l’assemblea regionale degli amministratori locali a Taormina

Il sindaco di Messina “Se dovessi essere eletto porterei avanti quattro azioni concrete”

Ma per Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture, “Non ci sono le condizioni per appoggiarlo”

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, lancia la sua candidatura a presidente della Regione durante l’assemblea regionale degli amministratori locali a organizzata da Sicilia Vera a Taormina.

“La Regione – sottolinea il primo cittadino della città dello Stretto – da decenni è stata occupata abusivamente da personaggi che hanno preferito continuare a galleggiare e non intervenire sulle questioni strutturali che ci trasciniamo da anni. Dobbiamo dire basta, è arrivato il momento che ci sia un ‘sindaco di Sicilia’ come presidente della regione che finalmente si occupi di amministrare questa terra”.

“Quattro azioni concrete se dovessi essere eletto”

“Se dovessi essere eletto – prosegue De Luca – porterei avanti subito quattro azioni concrete: il risanamento economico-finanziario della Regione, l’eliminazione delle sovrastrutture che servono solo per sistemare i trombati della politica, l’eliminazione degli affari solo per i privati come nel settore rifiuti dove non abbiamo speso 70 milioni di euro e abbiamo perso fondi e occasioni, infine maggiori finanziamenti e considerazioni per i comuni”.

Cancelleri, “De Luca? Non ci sono condizioni per appoggiarlo”

“Al momento ovviamente non mi pare ci siano le condizioni affinché il M5s appoggi una candidatura di Cateno De Luca a presidente della Regione. Spero tuttavia si possa aprire un dialogo attivo sulle cose da realizzare, sarà poi la coalizione a decidere verso quale direzione andare”. A dirlo il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri durante l’assemblea regionale degli amministratori locali organizzata da Sicilia Vera a Taormina.

“Credo – aggiunge Cancellieri – che questa sia un’esperienza importante di un movimento come Sicilia Vera che si sta sempre di più strutturando. Io faccio i migliori auguri a Cateno De Luca come uomo e come amministratore locale sono convinto che continueremo a dialogare su aspetti costruttivi”.