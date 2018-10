Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha presentato questa sera durante un suo comizio di fronte al Comune la sua lettera di dimissioni da deputato regionale. Sarà Danilo Lo Giudice che gli subentrerà all’Ars.

Il sindaco di Messina ha detto di aver fatto questa scelta pur potendo restare qualche altra settimana “per non dare adito a strumentalizzazioni”.

L’annuncio è arrivato, dunque, durante il comizio, l’ennesimo della ua pur breve sindacatura (fino ad oggi). Un sistema divenuto centrale nella comunicazione del sindaco, quello di andare in piazza con grade frequenza ed in assenza di consultazioni elettorali.

Le scelte del sindaco messinese sono, dunque, cambiate. Dopo aver depositato le dimissioni da sindaco più volte minacciate, una settimana fa le ha ritirate dopo il via libera del Consiglio Comunale al così detto ‘salva Messina’ ora si dimette dall’Ars pe evitare polemiche sul doppio incarico come quelle lanciate proprio in questi giorni dall’opposizione messinese.