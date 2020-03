“Vi leggo cosa ci scrive il Ministero della Salute:…Preso atto di quanto deciso dal Comitato Tecnico Scientifico si rende noto che le mascherine in tessuto non tessuto, per essere utilizzate come dispositivi medici devono avere queste caratteristiche…”.

Inizia così la diretta mattutina di Cateno De Luca, il Sindaco di Messina in prima linea in questi giorni di emergenza dalla città dello stretto. Il Sindaco non ha una mascherina certificata e questo lamenta oggi insieme alla carenza di dispositivi di protezione per tutte le persone in prima linea.