Da una sfida all’altra. Non si ferma il neo deputato regionale Cateno De Luca che pur non vincendo la sfida come presidente della Regione è arrivato secondo con il suo movimento partito indipendente.

La nuova sfida

Cateno De Luca continua, dunque, a lanciare sfide forte del consenso ottenuto alle regionali e soprattutto a Messina e provincia. Ieri in piazza a Taormina ha ripetuto la proposta: taorminesi mi volete come sindaco?

“Perché – ha chiesto De Luca ai cittadini che lo ascoltavano – vi dovete accontentare di questa situazione che volge sempre al peggio e non ottenere invece quello che meritate? Oggi non è più tempo di vivere di rendita, le fasi macroeconomiche che ci attendono e ci impongono di reagire mettendo in campo le nostre forze migliori. Taormina oggi ha bisogno di una marcia in più. Il mio è solo spirito di servizio per il nostro territorio, come ho già fatto a Fiumedinisi, a Santa Teresa di Riva, a Messina. Se voi Taorminesi lo vorrete io sarò pronto a candidarmi per essere il vostro sindaco”.

Tre liste proposte ma almeno quattro entro dicembre

De Luca ha detto: “Ho previsto 3 liste e la possibilità di aderire al progetto entro giorno 8 dicembre attraverso la piattaforma sud-chiamanord.it. Se arriveranno le candidature di uomini e donne per fare almeno queste tre liste allora io ufficializzerò la mia candidatura prima delle festività natalizie, diversamente, ha aggiunto, sarò sempre e comunque a disposizione di Taormina e dei taorminesi nella mia qualità di deputato regionale.”

De Luca propone tre liste e tre candidati a sindaco: Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo, Dafne Musolino. Taormina andrà al voto la prossima primavera. Una strategia che definisce inclusiva: i taorminesi per de luca e tutti con de luca per Taormina. Cinque anni non un giorno in più!

L’appello, infine, alla classe politica taorminese che ha avuto la responsabilità di governo della città: “fate un passo indietro, collaboriamo insieme per il bene di Taormina.”