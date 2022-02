Una vita spericolata tra politica e musica

Cateno contro tutti. L’ormai ex sindaco di Messina, Cateno De Luca è l’ospite della puntata di Casa Minutella. L’appuntamento è alle 14,45 in diretta su Blogsicilia, Tempostretto e Video Regione, sul canale 16 del digitale terrestre.

De Luca si è dimesso dalla carica di primo cittadino della città dello Stretto per concorrere alle prossime elezioni regionali. Il suo obiettivo è diventare il prossimo presidente della Regione siciliana.

Cateno contro tutti, a Casa Minutella

Casa Minutella “contro” De Luca schiera una pattuglia di agguerritissimi giornalisti: Alessandra Serio (Tempostretto), Mario Barresi (La Sicilia), Francesco Bianco (Adnkronos), Alfredo Pecoraro (Ansa) e il direttore di Blogsicilia, Manlio Viola.

De Luca è un politico fuori dalla righe. La sua carriera inizia a soli 14 anni, quando viene “nominato” attacchino ufficiale della sezione di Fiumedinisi, il suo paese natale, della Democrazia Cristiana. Self made man, De Luca è stato consigliere, assessore e sindaco della sua città. Dopo aver aderito al MPA, il partito autonomista fondato da Raffaele Lombardo è stato anche sindaco di Santa Teresa di Riva e deputato regionale. Candidato alla presidenza alle scorse elezioni regionali con una lista fai da te, non ha riscosso grande successo. La sua Rivoluzione siciliana raccolse, all’epoca, soltanto l’1,2 per cento dei voti. Poi, nel 2018 viene eletto Sindaco di Messina a furor di popolo, raccogliendo più del 65 per cento dei consensi.

La carriera di De Luca è costellata da una serie cospicua di disavventure giudiziarie. Oltre 14 i procedimenti istruiti a carico dell’ex sindaco di Messina. E’ sempre uscito indenne. “Per difendermi ho speso più di 8 milioni di euro”, racconta De Luca.

Cateno contro tutti, tra la politica e la musica

Personaggio istrionico e capace di trasformare ogni appuntamento politico in uno show, De Luca adesso punta Palazzo d’Orleans: “contro la casta che da sempre regge i destini della Sicilia”. Alla passione per la politica, abbina una nuova dedizione per il canto. Proprio nei mesi scorsi, De Luca è stato in tour con una pattuglia di giovani talenti selezionati da Red Ronnie e Grazia Di Michele.

Ieri è stato il suo ultimo giorno da primo cittadino di Messina. Dopo tre anni e sette mesi alla guida della città siciliana, questo è stato il suo discorso di commiato: “Lascio una città che ha raggiunto molti obiettivi ed è competitiva e più credibile dal punto di vista finanziario, siamo riusciti a evitare il dissesto, io mi do 10 e lode perché le condizioni nelle quali ho operato erano molto difficili non avevo nemmeno un consigliere comunale dalla mia parte. Avrei potuto fare come hanno fatto in passato altri, piazzare qualche parente di qualche consigliere nelle partecipate per ottenere la maggioranza, ma non sarei stato più credibile” .