Ancora una volta l’innovazione parte dal Sud. CommercioVirtuoso.it, l’e-commerce italiano, con sedi in Sicilia e in Venero, riconosciuto da “La Repubblica – Affari & Finanza” come il secondo miglior marketplace nazionale dopo Amazon, ha infatti lanciato un assistente AI capace di guidare in modo nuovo gli acquisti online.

A partire dal 1° giugno, la piattaforma introdurrà NeurAI, un assistente conversazionale basato su intelligenza artificiale generativa, il primo del genere in un marketplace italiano.

Si tratta di un passo significativo nel settore, che porta l’AI direttamente al servizio dell’utente finale, rendendo l’esperienza d’acquisto più intelligente, fluida e personalizzata.

Come funziona NeurAI

L’assistente AI sarà in grado di interagire con gli utenti in modo naturale, comprendendo richieste, risolvendo dubbi, suggerendo prodotti e guidando fino alla conclusione dell’ordine.

Non si tratta di semplici consigli automatici, ma di un vero e proprio dialogo guidato, con soluzioni su misura e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti.

Con NeurAI offriamo ai nostri seller un reale vantaggio competitivo, e ai clienti uno strumento evoluto per decidere in modo consapevole”– spiega Gabriele Conti Taguali – L’AI non è più un motore invisibile: diventa parte attiva del processo d’acquisto. Siamo tra i primi al mondo a portare la generative AI nel cuore dell’e-commerce”.

Un modello alternativo ai grandi player internazionali

Nata in Sicilia nel 2020 per contrastare il cosiddetto “trash-commerce” e supportare i commercianti locali durante l’emergenza COVID-19, la piattaforma commercioVirtuoso.it si è distinta negli anni per un approccio attento a qualità, tracciabilità e impatto sociale. Con oltre 2.000 imprese italiane coinvolte e un catalogo che supera il milione di prodotti, il portale punta a costruire un ecosistema digitale sostenibile, dove tecnologia e responsabilità vanno di pari passo.

Il lancio di NeurAI rappresenta un’evoluzione naturale di questo percorso, confermando la vocazione della piattaforma a coniugare innovazione e territorio. In un mercato dominato dai colossi stranieri, commercioVirtuoso.it propone un modello che valorizza imprese italiane e consumo consapevole.

Il recente riconoscimento da parte de La Repubblica, che ha posizionato commercioVirtuoso.it subito dopo Amazon tra i marketplace più affidabili e tecnologicamente avanzati in Italia, arriva in un momento chiave per la piattaforma.

L’introduzione dell’AI generativa segna l’ingresso in una nuova fase, tutta orientata a rendere l’e-commerce più umano, efficiente e sostenibile.