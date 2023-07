Gli orari delle corse dei mezzi interessati inoltrati fino alle 3 del mattino

Atm Messina ha predisposto un piano di parcheggi con servizio di navetta, bus e tram, in occasione del concerto di Tiziano Ferro che si terrà allo Stadio San Filippo giorno 4 luglio.

Per favorire l’accesso e il deflusso dallo stadio nella massima comodità e sicurezza, gli orari delle corse dei mezzi interessati è stato allungato fino alle 3 del mattino. Sono inoltre disponibili i parcheggi cittadini, compresi quelli di interscambio, tutti serviti dai bus di linea e dal tram per raggiungere comodamente il luogo dell’evento.

Indicazioni utili

Per chi proviene dalla A-18 Catania-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo Gazzi, giungere al parcheggio del terminal e utilizzare il servizio la navetta verso lo stadio. In alternativa è possibile uscire allo svincolo Messina Centro, utilizzare il parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), il “Villa Dante (viale San Martino), o i posteggi di interscambio dislocati su viale Europa (lato monte). E proseguire con bus di linea o tram fino al terminal Gazzi, dove è stato istituito un servizio navetta continuo.

Per chi arriva dalla A-20 Palermo-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo di Boccetta, per poi utilizzare i parcheggi “Cavallotti” (via Magazzini Generali), “Cavalcavia San Raineri” (via G. Sciva, 33) o “La Farina/Fosso” (via La Farina, 56). Alternativamente è consigliata uscita a Messina-Centro con possibilità di utilizzo del parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), “Villa Dante (viale San Martino) o interscambio viale Europa. E proseguire con bus di linea o tram fino al terminal Gazzi, dove è stato istituito un servizio navetta continuo.

Per chi giunge in città invece dalla Calabria, proprio innanzi allo sbarco dei traghetti “Caronte&Tourist”, è collocata la fermata del tram, attivo fino alle ore 3. In alternativa è possibile usufruire della linea bus n. 1 (Shuttle Giampilieri/Torre Faro). Chi sbarca in auto può utilizzare i parcheggi “Annunziata” e proseguire in tram o bus linea 1 (Shuttle), fino al terminal Gazzi, dove sono attive le navette fino al San Filippo. Chi sbarca in auto alla rada San Francesco può utilizzare il “Cavallotti” o in alternativa “Cavalcavia San Raineri” o “La Farina/Fosso”, prendere la linea 1 Shuttle o il tram e giungere al terminal Gazzi per utilizzare le navette fino allo stadio San Filippo.

Coloro i quali giungeranno in treno o pullman (capolinea stazione), possono raggiungere con il tram o il bus linea 1 (Shuttle), il capolinea Gazzi e proseguire con le navette verso lo stadio.

Orari dei bus fino alle 3

Si ricorda che un servizio di bus navetta è stato istituito da Atm Messina per la tratta “Zir-Bivio San Filippo”, proprio in occasione del concerto, con capolinea di partenza al Terminal “Zir”, in via Taormina. L’iniziativa consentirà a quanti si recheranno al concerto di Tiziano Ferro di raggiungere lo stadio in tutta comodità. La navetta sarà a disposizione dell’utenza sin dalle 10; il servizio sarà poi ulteriormente potenziato dalle 15 alle 21 e, per permettere un rapido deflusso dal concerto, anche dalle 23 alle 3. Aumentate anche le corse del tram, le cui corse saranno attive fino alle 3 del 5 luglio. Oltre alle navette dedicate, è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle.