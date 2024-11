Il 9 novembre 2024, il Palazzo dei Congressi di Taormina ospiterà la Prima Conferenza Regionale sulle Politiche Giovanili. L’evento, promosso da ANCI Sicilia attraverso il suo Coordinamento per le Politiche Giovanili e i giovani amministratori, si pone l’obiettivo di delineare strategie e azioni concrete per il futuro dei giovani siciliani. L’incontro, dal titolo evocativo “Il futuro della Sicilia riparte dalle politiche giovanili. Spieghiamo le vele?”, rappresenta un’occasione cruciale per affrontare le sfide e le opportunità che i giovani siciliani incontrano nel loro percorso di crescita e sviluppo.

Sindaci, Consiglieri e Assessori dei 391 Comuni Siciliani si riuniscono

La conferenza vedrà la partecipazione di sindaci, consiglieri e assessori provenienti da tutti i 391 comuni siciliani. Questa ampia rappresentanza territoriale sottolinea l’importanza strategica attribuita al tema delle politiche giovanili in Sicilia. L’obiettivo è quello di creare un dialogo costruttivo e collaborativo tra le diverse realtà locali, al fine di individuare soluzioni condivise e sinergiche per promuovere il benessere e l’empowerment dei giovani.

Creazione di strategie e azioni per il futuro dei giovani in Sicilia

L’ANCI Sicilia, attraverso il Coordinamento per le Politiche Giovanili, si impegna a promuovere iniziative concrete per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sostenere la loro formazione e promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e politica della regione. La conferenza del 9 novembre rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, offrendo un’opportunità di confronto e di elaborazione di proposte innovative per affrontare le sfide e valorizzare il potenziale dei giovani siciliani. L’evento si concentrerà sull’analisi delle attuali politiche giovanili, sull’identificazione delle criticità e sulla definizione di nuove strategie per migliorare l’efficacia degli interventi a livello regionale e locale.

La conferenza al Palazzo dei Congressi di Taormina

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 del 9 novembre 2024 presso il Palazzo dei Congressi di Taormina. La scelta di questa location, simbolo di bellezza e di storia, sottolinea l’importanza che la Regione attribuisce a questo evento. La conferenza rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che sono impegnati nel settore delle politiche giovanili e per tutti i giovani che desiderano contribuire attivamente al futuro della Sicilia.

