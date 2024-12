Continua il percorso del progetto “Conoscere per crescere”, organizzato dallo Sportello Sprint Sicilia in collaborazione con l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, con l’obiettivo di accompagnare le imprese siciliane verso nuove opportunità sui mercati Globali. La quinta tappa di questo importante programma si terrà oggi, lunedì 16 dicembre presso la Camera di Commercio di Messina, e vedrà la partecipazione di SACE, ICE, SIMEST, Unioncamere Sicilia e della stessa Camera di Commercio ospitante.

Imprese a contatto con esperti

“L’evento rappresenta un momento cruciale per le imprese siciliane, che avranno l’opportunità di dialogare direttamente con esperti e rappresentanti istituzionali del settore economico e commerciale. Durante la giornata, saranno illustrate strategie e strumenti pratici per affrontare con successo i mercati internazionali”. Afferma l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo.

Le opportunità

SACE presenterà soluzioni di credito e assicurazione per agevolare le esportazioni, ICE proporrà strumenti promozionali e informativi per accedere ai mercati esteri, mentre SIMEST si concentrerà sulle opportunità di finanziamento e sui programmi di sostegno all’internazionalizzazione. Unioncamere Sicilia, inoltre, metterà a disposizione la propria rete camerale per facilitare il percorso di crescita delle aziende. Tra i relatori, spicca la presenza di Pina Costa, Direttore Area Marketing e Sviluppo Servizi per Imprese e Istituzioni di ASSOCAMERESTERO, che offrirà una panoramica sulle opportunità messe a disposizione dalle Camere di Commercio italiane all’estero per favorire lo sviluppo internazionale delle imprese.

Concreta opportunità per le aziende

“La Regione Siciliana – dice l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo – punta con decisione sull’internazionalizzazione delle proprie imprese. Progetti come ‘Conoscere per crescere’ rappresentano una concreta opportunità per le aziende di acquisire strumenti e competenze fondamentali per affrontare i mercati esteri. Vogliamo che le imprese siciliane siano protagoniste dello scenario economico globale, e il nostro impegno è quello di creare le condizioni favorevoli affinché questo accada.” Sulla stessa linea, Tommaso Di Matteo, Responsabile di Sprint Sicilia: “Il nostro obiettivo è quello di sostenere le imprese siciliane nel loro percorso di crescita, fornendo strumenti e conoscenze per affrontare in modo efficace i mercati internazionali. Gli eventi di questo road show, che nelle tappe precedenti a Ragusa, Catania, Trapani e Agrigento hanno registrato grande partecipazione, rappresentano un momento strategico per promuovere lo sviluppo economico locale attraverso l’internazionalizzazione.” L’appuntamento di Messina conferma quindi il valore del progetto, che si pone come un punto di riferimento per le imprese siciliane interessate a espandere i propri orizzonti oltre i confini nazionali.

