Schifani, “Altro traguardo raggiunto”

Si sono conclusi, nel rispetto dei tempi contrattuali, i lavori di consolidamento della rupe sulla quale si trovano i ruderi del castello che sovrasta Galati Mamertino, suggestivo borgo che si trova all’interno del Parco dei Nebrodi. La Regione Siciliana, attraverso la Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal governatore Renato Schifani, ha investito oltre un milione e ottocentomila euro per mettere al sicuro le abitazioni e la strada sovrastate dalle pareti instabili. Nel 2012 si verificò il crollo di alcuni grossi massi, fortunatamente intercettati da alcune reti posizionate in precedenza.

Schifani, “Traguardo raggiunto”

“Occorreva assolutamente – sottolinea il presidente Schifani – completare le operazioni di messa in sicurezza e, così, gli uffici diretti da Maurizio Croce hanno gestito tutti i passaggi che hanno reso possibile l’intervento. Si tratta di un altro traguardo raggiunto. Restituiamo serenità a un’intera comunità salvaguardando, come spesso accade, anche l’economia di quel territorio”.

Le opere

Le opere, documentate dalla rubrica “SiciliaR4”, oltre a porre al riparo da nuovi crolli i fabbricati che si trovano ai piedi del pendio, proteggono la strada a scorrimento veloce che risulta assai trafficata, specialmente nel periodo estivo, perché è l’unica che permette di raggiungere le zone balneari. Inoltre, l’antica fortezza, rimasta chiusa durante i lavori, potrà adesso essere riaperta per consentire ai turisti di visitarla.

La Sicilia prima in Italia per gare contro il dissesto idrogeologico

“Mentre in tutta Italia le nuove disposizioni introdotte a partire dal primo gennaio dal nuovo codice dei contratti pubblici stanno pressoché paralizzando l’attività delle grandi stazioni appaltanti, la Regione Siciliana, con la Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, prosegue senza rallentamenti e, in questi primi dodici giorni dell’anno, ha già pubblicato tre bandi attraverso la propria piattaforma telematica, attenendosi scrupolosamente ai parametri introdotti in tema di digitalizzazione”. Così il governatore Renato Schifani nei giorni scorsi ha voluto sottolineare il lavoro svolto, nonostante le difficoltà dovute alla riforma decisa dall’Anac, dagli uffici di piazza Ignazio Florio a Palermo diretti da Maurizio Croce e che fanno capo a Palazzo d’Orléans.

I tre bandi prevedono complessivamente interventi per oltre 16,5 milioni di euro e riguardano il recupero dell’ex istituto Roosevelt a Palermo, il consolidamento del centro abitato nel Comune di Rometta e la messa in sicurezza di contrada Fornace a Limina, entrambi nel Messinese.