l'assessore bandiera: "nessuna tolleranza per chi viole le norme"

“Nessuna tolleranza nei confronti di chi viola le norme in ambito di sicurezza alimentare mettendo a rischio la salute dei cittadini e l’economia dei nostri produttori”, lo afferma l’assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera, che esprime apprezzamento e soddisfazione per i controlli effettuati questa mattina al Mercato Ortofrutticolo di Messina, dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, congiuntamente agli ufficiali del corpo Forestale della Regione Siciliana, finalizzati alla verifica della tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli.

A seguito di tali verifiche sono stati effettuati 4 sequestri amministrativi e 9 contestazioni di illecito amministrativo che hanno portato ad un sequestro complessivo di 3.100 kg di prodotti ortofrutticoli e a € 10.800 di sanzioni elevate per assenza di indicazioni circa l’origine geografica e la tracciabilità dei prodotti.

La mancanza di tali informazioni, obbligatorie per legge, è chiaro segno di immissione nei circuiti commerciali di prodotti di provenienza furtiva o extracomunitaria, peraltro privi delle adeguate prescrizioni sanitarie e pertanto potenzialmente nocivi per la salute pubblica.