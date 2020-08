Scatta l’allarme sulla nave laurana, traghetto della Caronte in servizio sulla rotta estiva fra Napoli, Milazzo e le isole Eolie. Un marittimo con la febbre è stato sbarcato per essere sottoposto a tampone e subito è iniziato il tam tam di allarme fra i colleghi e fra i passeggeri alla ricerca di notizie su quanto accaduto.

La conferma è arrivata in serata direttamente dalla compagnia di navigazione “Confermiamo che un marittimo febbricitante, componente dell’equipaggio della nostra nave in servizio per Caronte & Tourist Isole Minori sulla linea Milazzo/Eolie/Napoli, è stato sbarcato e sottoposto a tampone” ha scritto Caronte & Tourist Isole Minori in un a nota ufficiale chiarenmdo quanto accaduto sulla nave Laurana.

“A prescindere dall’esito degli accertamenti diagnostici – si legge nella medesima nota diffusa dalla Compagnia – è immediatamente scattata la procedura stabilita fin dallo scorso marzo in accordo con le normative d’emergenza del periodo, che prevede lo sbarco cautelativo di tutto l’equipaggio (anch’esso sottoposto agli accertamenti di rito), la sanificazione radicale della nave e la ripartenza, naturalmente autorizzata dalle Autorità marittime e sanitarie competenti”.

La nave è stata rimessa in mare,d unque, con un equipaggio interamente nuovio in attesa degli esitid egli accertamenti e solo dopo la sanificazione in modoc he nonc i siano rischi di contagio anche indiretto.

La compagnia di navigazione rassicura, dunque, tanto i viaggiatori quando i dipendenti “La situazione è stata dunque fin da subito ternuta sotto controllo. La pronta reazione organizzativa dà il senso di un atteggiamento di grande e costante vigilanza e di rispetto delle regole che conferma l’impegno di una navigazione in sicurezza che la società si è posto come obiettivo permanente a tutela di passeggeri ed equipaggi”.

Sul tema dei traghetti è in corso da tempo una polemica in Sicilia sind alla decisione regionale di abolire il distanziamento al loro interno dopo aver constatato che la riduzione dei posti rendeva inefficaci i collegamenti con le isole minori