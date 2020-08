Era risultato positivo al Covid19 dopo essere stato sottoposto ad un tampone un medico della Guardia medica di Augusta. Un controllo compiuto dal personale dell’Asp di Siracusa che periodicamente svolge dei monitoraggi legati all’emergenza sanitaria. E così, a seguito del risultato del test, è stato chiuso l’ambulatorio in modo che il locale fosse sanificato. Il medico è stato messo in isolamento ed al tempo stesso si è proceduto a tracciare i contatti.

Ma, come sostenuto dal sindaco di Augusta, il secondo tampone è risultato negativo e così anche il terzo. Dunque, il medico è fuori pericolo. “Il medico – ha detto il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro – è quindi ufficialmente escluso da una eventuale positività al Covid. Questo caso risoltosi in maniera positiva, tuttavia, non deve fare abbassare la guardia in considerazione, peraltro , del numero dei positivi già comunicati e allo stato stazionari. Sappiamo tutti che il virus è in circolazione e colpisce ancora. Non è conoscendo il nome del contagiato che si combatte la diffusione del virus. Dobbiamo essere tutti vigili. Distanziamento fisico, mascherine correttamente indossate e mani igienizzate: sono semplici accorgimenti che debbono entrare nelle nostre abitudini quotidiane, in grado però di ridurre veramente al minimo il pericolo di trasmissione del virus”.

Cresce l’allarme nel Siracusano per la crescita del contagio da Covid19. Dopo Canicattini Bagni dove si sono registrati 11 positivi, tutti ragazzi al rientro da una vacanza a Malta (ma il numero potrebbe salire non appena saranno resi noti i risultati dei tamponi) a Rosolini gli infetti sono 9.

“Ce ne sono 9 mentre le persone che sono in quarantena obbligatoria sono 52” dice il sindaco del centro agrumicolo del Siracusano, Giuseppe Incatasciato che aggiunge. “C’è inoltre – spiega il sindaco – una persona che è in isolamento fiduciario in quanto rientrato da fuori regione”. E poi ha lanciato un appello. “Mi rivolgo ai giovani, quelli che frequentano i locali, ed a loro dico di rispettare le misure anti Covid19. Solo in questo modo, con comportamenti responsabili ce la faremo” spiega il sindaco di Rosolini.