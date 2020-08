Aumentano i contagi da Covid19 nel Siracusano, in particolare a Canicattini. Dopo che nei giorni scorsi si era scoperta la positività di 3 giovani tornati da Malta, l’esito dei tamponi ha svelato che ce ne sono altri 8 mentre sono due i negativi.

“Al termine dei risultati dei tamponi arrivati nella serata di oggi ed eseguiti al gruppo di giovani rientrati giovedì a Canicattini Bagni dalle vacanze a Malta, dopo che tre di loro ieri avevano accusato i sintomi del Covid-19, sono in totale 11 quelli risultati positivi al contagio e 2 i negativi” spiegano dal Comune di Canicattini. Frattanto, ‘in via del tutto precauzionale per i cittadini-utenti, a seguito di un così ampio accertamento dei contagi, il sindaco Marilena Miceli ha disposto per lunedì 10 Agosto 2020 la chiusura degli Uffici comunali per la sanificazione e la disinfestazione” fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Inoltre, ‘resteranno aperti per qualsiasi emergenza e informazione, come ricordano il sindaco Miceli e l’assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo, solo gli uffici della Protezione Civile, presso il comando della Polizia Municipale in via Silvio Pellico 65, dov’è attivato il Centro operativo comunale”.