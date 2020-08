Il pericolo del contagio

“Desidero mettere a conoscenza di tutta la comunità che in queste ultime ore si sono registrati 14 nuovi casi di persone contagiate dal virus Covid19, tutti asintomatici o paucisintomatici, nella provincia di Siracusa“. Lo afferma il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti che, proprio ieri, ha annunciato misure restrittive, come la sospensione delle autorizzazioni da parte dell’amministrazione comunale alle serate musicali nei locali della città barocca. “Due di queste persone sono, attualmente, in quarantena fiduciaria – dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – presso una abitazione di Lido di Noto. La situazione rischia di degenerare con gravi ripercussioni per la salute pubblica. Maggiormente coinvolti sono i giovani arrivati da ogni parte dell’Italia e dell’Europa, così come giovani sono le due persone in quarantena”.

Il sindaco lancia l’appello al rispetto delle norme per evitare la diffusione del contagio. “Rispettate il distanziamento sociale e indossate le mascherine. In collaborazione – dice il sindaco di Noto – con la Prefettura e le forze dell’ordine si stanno mettendo a punto le disposizioni adeguate a contrastare il formarsi degli assembramenti in occasione della notte di San Lorenzo e Ferragosto, oltre alla movida serale presso i centri d’incontro dei nostri ragazzi”.

Frattanto, il sindaco di Canicattini Bagni, Comune montano del Siracusano, ha annunciato che quei tre giovani risultati positivi al rientro da Malta sono residenti proprio nel piccolo centro del Siracusano. “Sono tre i positivi a Canicattini Bagni, tutti facenti parte di una comitiva di 15 giovani rientrati giovedì da una vacanza a Malta. Invitiamo – dice il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli – con forza i propri concittadini, in particolare i giovani a rispettare le misure di sicurezza ad iniziare dall’obbligo di usare la mascherina, mantenere la distanza di un metro, lavarsi o disinfettarsi continuamente le mani ed evitare assembramenti”.

Per scongiurare assembramenti, il prefetto di Siracusa, al termine di un vertice con le forze dell’ordine, ha disposto il rafforzamento dei controlli nei luoghi della movida.