Il contagio

Torna il Covid19 nel Siracusano che, per settimane, è stata una provincia con zero contagi. Secondo quanto trapela da fonti mediche, ci sono a Siracusa 4 casi di persone risultate positive ed una a Rosolini. Tre di queste sarebbero tornate da poco dall’isola di Malta, non si sa ancora se per motivi di lavoro e per vacanza. A quanto pare le condizioni dei pazienti sarebbero tutto sommato buone, non si è reso necessario il loro ricovero in ospedale, dunque le cure le affronteranno nelle loro abitazioni.

Il primo allarme sul ritorno del contagio è arrivato due giorni fa dopo alcuni test sierologici compiuti a Priolo che hanno svelato al positività di tre persone. “Alcuni test sono risultati positivi; si tratta di persone – dice il sindaco Gianni – che non sapevano di aver contratto il virus in quanto asintomatiche, che hanno sviluppato gli anticorpi e sono adesso immuni. Un risultato di tutto rispetto – ha proseguito il primo cittadino – ma ancora non basta. Questo è il momento giusto per fare prevenzione, per attuare uno screening a tappeto, per monitorare la situazione ed evitare così focolai, come sta purtroppo accadendo in alcuni comuni della provincia di Siracusa e del resto della Sicilia. Importante – ha concluso il primo cittadino – continuare lo screening anche dopo l’estate, a settembre/ottobre, visto il particolare periodo di contatti con vacanzieri, non individuabili. Puntiamo adesso sulla prevenzione per essere tutelati nei prossimi mesi”.

Secondo i dati sulla Sicilia, sono ad oggi 328, quindi, le persone in isolamento domiciliare mentre salgono a 369 gli attuali positivi. Sono 3.396 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia, insomma i casi totali; mentre il numero dei decessi resta a 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2412 e oltre 291 mila in totale dall’inizio dell’emergenza.

“Saranno i numeri che ci diranno se dobbiamo chiudere di nuovo tutto”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, a Caltanissetta, in merito all’aumento dei contagi in Sicilia.