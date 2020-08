Nuovo incremento di casi di covid19 in Sicilia. Il report di oggi ne denuncia 27 nelle ultime 24 ore. E proprio oggi il governatore ha detto senza mezzi termini che proseguenzdo così se i casi dovessero continuare a salire non esclude misure più restrittive che possano arrivare anche ad una nuova chiusura

Ancora una volta, però, a far schizzare i numeri sono i contagi riscontrati fra i migranti. Un dato non preoccupante per quel che riguarda la diffusione visto che i migranti sono controllati e isolati ma che falsa le statistiche sul contagio e sugli indici di trasmissibilità. Sono 14 e tutti asintomatici, tredici di questi sono a Ragusa e uno a Caltanissetta. Lo si apprende attraverso il tradizionale bollettino del ministero della Salute redatto con l’Istituto superiore di sanità e la Protezione civile sulla base dei dati comunicati dalla Regione integrato con notizie provenienti dalla Regione siciliana

I nuovi contagi nell’Isola, confermano fonti dell’assessorato regionale per la salute, riguardano, dunque, 14 migranti, uno in più rispetto a ieri. Dei 13 contagi diretti in Sicilia. invece, tre sono a Ragusa (dove i casi totali registrati sono sedici considerando anche che in quella provincia sono stati scoperti 13 dei 14 migranti totali ora in isolamento), sei sono i casi a Catania, tre a Messina, uno a Palermo e uno a Caltanissetta (l’ultimo dei 14 migranti)

Sul fronte dei ricoveri restano 41 le persone che si trovano in ospedale, 37 in ricovero ordinario e 4 in terapia intensiva esattamente come ieri. Dunque non si registrano nuovi ricoveri e tutti i 27 nuovi positivi sono in isolamento

Sono ad oggi 328, quindi, le persone in isolamento domiciliare mentre salgono a 369 gli attuali positivi al Covid19 nell’isola. Sono 3.396 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia, insomma i casi totali; mentre il numero dei decessi resta a 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2412 e oltre 291 mila in totale dall’inizio dell’emergenza.