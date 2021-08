Infermiere positivo al covid nel reparto di Ematologia al Papardo e scoppia la polemica. L’operatore era infatti vaccinato ma questo, come noto, non ha escluso contagi e ha creato gravi disagi nel reparto.

Il sindacato Nursind spiega che “l’episodio dimostra quanto già era noto a tutti, ovvero che solo indossando i dispositivi di protezione individuale si riduce al minimo il rischio di contagiare i colleghi e i pazienti. Il collega doveva essere sottoposto a un intervento ma è risultato positivo dopo il tampone, per cui sono stati avviati accertamenti su tutti i colleghi del reparto.

È stata condotta una campagna contro il personale che rifiutava la vaccinazione – prosegue il Nursind – perché avrebbe potuto mettere in pericolo i pazienti che chiaramente sono immunodepressi, i fatti invece dimostrano, come per altro risaputo, che la vaccinazione non dà certezza sulla possibilità di non contagiare. Dunque in corsia è fondamentale indossare i dispositivi di sicurezza per tutelare i pazienti. Anche personale sanitario di altre Unità operative già vaccinato è stato costretto alla quarantena”.