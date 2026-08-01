Identificata la seconda vittima: Rosa Leone

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si è recato questa mattina sul luogo del crollo della palazzina nel quartiere Pistunina di Messina, dove sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei dispersi.

Ad accompagnarlo il capo del dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina e il sub commissario per il risanamento della città Santi Trovato.

Gli incontri sul posto

Nel corso della visita il presidente ha incontrato il vice prefetto vicario Cettina Pennisi, il questore Salvatore La Rosa, il sindaco Federico Basile, il comandante dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio e i responsabili delle strutture operative impegnate nei soccorsi, per fare il punto sull’andamento delle ricerche e sulle attività in corso.

Il senso della visita

Schifani ha voluto essere presente per testimoniare personalmente la vicinanza della Regione alla comunità messinese e alle famiglie che stanno vivendo ore di immenso dolore e di grande apprensione.

Il presidente ha ringraziato le autorità e tutti gli uomini e le donne dei vigili del fuoco, della Protezione civile, delle forze dell’ordine e del sistema sanitario che stanno operando senza sosta con professionalità e straordinario senso del dovere.

Il supporto della Regione

Schifani ha confermato che la Regione continuerà a garantire ogni supporto necessario.

Fin dalle prime ore dell’emergenza il presidente, nella qualità di commissario di governo per il risanamento di Messina, ha disposto l’invio dei mezzi impiegati nei cantieri di demolizione delle ex baraccopoli di Messina a supporto delle operazioni di soccorso, per agevolare la rimozione delle macerie.

Identificata la seconda vittima

Nel frattempo è arrivata l’identificazione del corpo recuperato nella notte. Come riporta Tempostretto, si tratta di Rosa Leone.

Il recupero è avvenuto intorno alle 4 da parte dei vigili del fuoco di Messina. A oltre 36 ore dal disastro sono stati, quindi, trovati i corpi di Carmelo Leone e della sorella Rosa, identificata dalla figlia Clelia.

Restano quattro i dispersi: Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, Lhairu Warnakulasuriya e Alessandra Frazzica.