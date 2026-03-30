Cambia radicalmente il volto di Messina e il cantiere che stravolge tutto non è quello del Ponte sullo stretto. Si tratta, invece, del cantiere per la costruzione di 60 alloggi green a Fondo Basile/De Pasquale che è entrato nella fase produttiva centrale che porterà in poche settimane alla definizione della sagoma degli edifici.

Sopralluogo del Commissario straordinario

E’ quanto emerso dal sopralluogo periodico di Invitalia, che è il soggetto attuatore della Struttura commissariale al risanamento. È iniziato, infatti, il montaggio dei pannelli strutturali in X-LAM, una tecnologia innovativa sempre più diffusa nell’edilizia contemporanea di tutta Europa che consente di migliorare le prestazioni energetiche, incrementare la sostenibilità, assicura tempi di costruzione più brevi e garantisce elevati standard di sicurezza antisismica.

Prima volta per la costruzione di case direttamente commissionata da una struttura commissariale

È la prima volta che la Struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione, assieme a Invitalia realizza direttamente gli immobili, con una tecnologia ad alta sostenibilità ambientale e la più moderna metodologia di costruzione (BIM). L’obiettivo è creare un nuovo modello di risanamento, realizzando immobili integrati nel territorio e dotati dei migliori standard di sicurezza. Le fondazioni sono in cemento armato, mentre i pannelli X-LAM (strutture in legno massiccio a strati incrociati), che costituiscono l’ossatura degli edifici, garantiscono elevata resistenza statica e antisismica, isolamento termico e acustico. Il cantiere è innovativo anche nell’utilizzo della metodologia di costruzione Bim, con la digitalizzazione integrata di tutto il ciclo vitale dell’opera pubblica (dalla progettazione alla realizzazione, fino alla manutenzione).