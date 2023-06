Il campione del mondo vince anche il titolo regionale di judo Fisdir a Lipari. Il centro messinese è stato teatro della kermesse che ha ospitato i maggiori talenti della disciplina nazionale ed internazionale.

Non si smentisce, dunque, il campione del mondo in carica di judown Davide Migliore (Special Boys Asd), che aggiunge un altro tassello al suo già ricchissimo palmares con un oro nella categoria -60 kg davanti agli atleti della società organizzatrice Francesco Gliubizzi e Andrea Muratore, rispettivamente, al secondo e terzo posto.

Migliore ha concesso il bis dopo la vittoria di Palermo del settembre dello scorso anno.

Per la categoria femminile dei -63, primo posto in solitaria per Arianna Catarro (SporT21 Sicilia), mentre per la categoria -52 classe Open, a vincere l’oro è stata la compagna di squadra di quest’ultima Bruna Pollino.

I protagonisti nella classe C21

Per la categoria -66 classe C21 (Sindrome di Down), a contendersi il primo posto sono stati i rampolli di casa SporT21 Sicilia Paolo Pecoraro e Vincenzo Sicola con la vittoria del primo sul secondo. Si conferma in testa nella categoria -90 classe Open Salvatore Puglisi (SporT21 Sicilia), mentre il rampollo della Teelimar Palermo, Gabriele Zarbo si è comodamente assicurato l’oro in solitaria nella categoria -55 per la classe C21. Per la categoria -73 classe C21, è l’atleta della società bagherese Pier Enrico Ling, Salvatore Consentino, a non avere rivali.

Infine, per quanto concerne il settore Promozionale, conquistano l’oro Tancredi Mirto (SporT21 Sicilia) nella -50 maschile e Roberta Gulli (Apd Pier Enrico Ling) nella -80 femminile.