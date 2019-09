Interviene la struttura commissariale per il dissesto idrogeologico

Una palazzina che minaccia di crollare da un momento all’altro e il versante di un colle che continua a franare rendendo sempre più instabile parte del centro abitato. Succede a Pettineo, Comune del Messinese, dove nell’ambito della perimetrazione del Piano per l’assetto idrogeologico diverse zone sono state classificate ad alto rischio.

Due, in particolare – via Croce e piazza Argentina – richiedono un intervento immediato. E’ dunque scesa in campo la Struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, che ha pubblicato la gara per effettuare le indagini geologiche e geotecniche ed elaborare il progetto per la messa in sicurezza di entrambe le aree.

Per il primo intervento, nella zona Croce, si dovrà procedere con il risanamento delle scarpate a valle del paese mediante la posa di reti a doppia torsione con barre d’acciaio. Sarà necessario, inoltre, realizzare un sistema di raccolta delle acque piovane e convogliarle verso il collettore già esistente ripristinando, infine, la pavimentazione demolita per installare le tubazioni. Stesso tipo di interventi anche in piazza Argentina dove però dovrà essere anche demolito un fabbricato, fortemente lesionato e le cui condizioni statiche, com’è stato accertato, sono ormai prossime al collasso.